Катя Данилова похвасталась своими стройными ножками

Катя Данилова часто балует своих фанатов интересными публикациями в сети микроблогов Instagram, а в данный момент у неё появился отдельный повод делать как можно больше фотографий, так как актриса находится на острове Кох Самуи в Таиланде, расположенном в Сиамском заливе. В этот раз фанаты Кати насладились стройными ножками актрисы, которая на фото запечатлена на фоне облачного неба, простирающегося над бескрайним морем. Многие фанаты удивились, почему девушка была в мини-комбинезоне, а не в сексуальном купальнике.
Стоит отметить, в комментарии к фото девушка написала, что данное изображение было сделано как раз после занятий спортом. Данилова заявила, что позанимавшись вдоволь физическими упражнениями, она заслужила и хорошо поужинать.