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| | Катя Данилова похвасталась своими стройными ножками

Катя Данилова похвасталась своими стройными ножками

Вчера, 16:10
Известная российская актриса Катя Данилова порадовала своих многочисленных поклонников очередной пикантной публикацией, на которой она продемонстрировала свои стройные ножки на фоне морского берега.

Катя Данилова похвасталась своими стройными ножками

 

Катя Данилова часто балует своих фанатов интересными публикациями в сети микроблогов Instagram, а в данный момент у неё появился отдельный повод делать как можно больше фотографий, так как актриса находится на острове Кох Самуи в Таиланде, расположенном в Сиамском заливе. В этот раз фанаты Кати насладились стройными ножками актрисы, которая на фото запечатлена на фоне облачного неба, простирающегося над бескрайним морем. Многие фанаты удивились, почему девушка была в мини-комбинезоне, а не в сексуальном купальнике.

Стоит отметить, в комментарии к фото девушка написала, что данное изображение было сделано как раз после занятий спортом. Данилова заявила, что позанимавшись вдоволь физическими упражнениями, она заслужила и хорошо поужинать.
Александр Вест
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