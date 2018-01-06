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Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении

Вчера, 18:04
Британская травести-дива Кортни Акт, знаменитая также, как Шейн Дженек, случайно порвала платье и оголилась на выступлении. Это произошло, когда артистка начала спускаться на сцену, по данным журналистов издания «Версия Инфо».

Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении

 

Шейн Дженек не удержалась на лестнице, потому зацепилась нарядом. В итоге, травести-диве пришлось спасаться бегством, пытаясь закрыть оголённые части тела остатками платья. Однако люди успели увидеть, и британское шоу резко подняла себе рейтинг за счёт такого случайного конфуза.

Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении

 

Совсем Шейн Дженек не ушла, а осталась с друзьями, которые её успокаивали. Кое-кто, впрочем, считает, что травести-дива это делает нарочно, чтобы получить пусть и скандальную, но славу, поскольку такое уже повторялось. Однако знаменитость заявляет, что она ни в чём не виновата.

Ирина Летинская
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