"Русскую Кардашьян" резко раскритиковали за откровенный снимок у елки

"Русскую Кардашьян", модель Анастасию Квитко подвергли критике за эротический снимок под елкой. Буря негодования разразилась на странице звезды в Instagram.

Никита Готский

Анастасия стала популярной в мировой "паутинке", напоказ демонстрируя собственные эротические изображеия. На этот раз модель показала снимок, где она позирует рядом с новогодней елкой. Поклонники Квитко осыпали звезду не приятными словами, а резкой критикой.Подписчики не сдержались, и стали критиковать мини-наряд белого цвета, который подчеркнул все прелести Анастасии. Они заметили, что девушка избрала очень откровенное платье для фотосессии на Новый год, некоторые сопогставили Квитко с порноактрисой.Нашлись люди, которые поддержали знаменитость. Они отметили ее красоту и сексуальность, а также яркое, белоснежное платье.