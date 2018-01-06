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| | "Русскую Кардашьян" резко раскритиковали за откровенный снимок у елки

"Русскую Кардашьян" резко раскритиковали за откровенный снимок у елки

Вчера, 15:30
"Русскую Кардашьян", модель Анастасию Квитко подвергли критике за эротический снимок под елкой. Буря негодования разразилась на странице звезды в Instagram.

"Русскую Кардашьян" резко раскритиковали за откровенный снимок у елки

 

Анастасия стала популярной в мировой "паутинке", напоказ демонстрируя собственные эротические изображеия. На этот раз модель показала снимок, где она позирует рядом с новогодней елкой. Поклонники Квитко осыпали звезду не приятными словами, а резкой критикой.

Подписчики не сдержались, и стали критиковать мини-наряд белого цвета, который подчеркнул все прелести Анастасии. Они заметили, что девушка избрала очень откровенное платье для фотосессии на Новый год, некоторые сопогставили Квитко с порноактрисой.

Нашлись люди, которые поддержали знаменитость. Они отметили ее красоту и сексуальность, а также яркое, белоснежное платье.
Никита Готский
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