Елена Беркова заинтриговала своих фанатов новогодним поздравлением

Известная светская дива Елена Беркова весьма необычным способом поздравила своих многочисленных фанатов, опубликовав видео с новогодними пожеланиями, которое обрывается на самом интересном месте.

Александр Вест

Многие поклонники Елены Берковой были взволнованы и раздосадованы одновременно, посмотрев её видеоролик, в котором она поздравляет своих фанатов с Новым годом. На видео девушка лежит на кровати в сексуальном нижнем белье красного цвета, а объектив камеры направлен прямо на грудь красавицы. Пожелав любви и множество удовольствий в новом году, Елена устремила свои руки к нижнему белью, чтобы расстегнуть его, говоря при этом, что главный подарок для её подписчиков заключается в том, что находится под лифчиком.К всеобщему разочарованию видео обрывается на моменте, когда Беркова начинает расстёгивать лифчик. Многие фанаты в комментариях сетовали на то, что Елена лишь зря завела бурную фантазию их фанатов, оставив их на Новый год без «сладкого».