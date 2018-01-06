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| | Елена Беркова заинтриговала своих фанатов новогодним поздравлением

Елена Беркова заинтриговала своих фанатов новогодним поздравлением

Вчера, 15:20
Известная светская дива Елена Беркова весьма необычным способом поздравила своих многочисленных фанатов, опубликовав видео с новогодними пожеланиями, которое обрывается на самом интересном месте.

Елена Беркова заинтриговала своих фанатов новогодним поздравлением

 

Многие поклонники Елены Берковой были взволнованы и раздосадованы одновременно, посмотрев её видеоролик, в котором она поздравляет своих фанатов с Новым годом. На видео девушка лежит на кровати в сексуальном нижнем белье красного цвета, а объектив камеры направлен прямо на грудь красавицы. Пожелав любви и множество удовольствий в новом году, Елена устремила свои руки к нижнему белью, чтобы расстегнуть его, говоря при этом, что главный подарок для её подписчиков заключается в том, что находится под лифчиком.

К всеобщему разочарованию видео обрывается на моменте, когда Беркова начинает расстёгивать лифчик. Многие фанаты в комментариях сетовали на то, что Елена лишь зря завела бурную фантазию их фанатов, оставив их на Новый год без «сладкого».
Александр Вест
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