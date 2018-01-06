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| | Бузова готова стать тренером сборной России по футболу

Бузова готова стать тренером сборной России по футболу

Вчера, 15:11
Известен новый претендент на место главного тренера сорной России по футболу. Вакансию может занять Ольга Бузова.

Бузова готова стать тренером сборной России по футболу

 

Известная телеведущая Ольга Бузова не исключает вероятности устроиться на работу в качестве наставника российской национальной сборной по футболу. Как сообщает в соцсети звезда, для полного счастья ей необходимо стать руководителем футбольного клуба, после чего можно возглавить и сборную страны. Далее она добавила, что все это следует "провернуть" до старта чемпионата мира, который состоится в нынешнем году на территории России. Бузова отмечает свои способности мотивировать и провести переворот в отечественном футболе. До этого российская знаменитость признавалась в любви к чемпиону РФ по футболу столичному "Спартаку".
Никита Готский
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