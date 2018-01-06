Бузова готова стать тренером сборной России по футболу

Известная телеведущая Ольга Бузова не исключает вероятности устроиться на работу в качестве наставника российской национальной сборной по футболу. Как сообщает в соцсети звезда, для полного счастья ей необходимо стать руководителем футбольного клуба, после чего можно возглавить и сборную страны. Далее она добавила, что все это следует "провернуть" до старта чемпионата мира, который состоится в нынешнем году на территории России. Бузова отмечает свои способности мотивировать и провести переворот в отечественном футболе. До этого российская знаменитость признавалась в любви к чемпиону РФ по футболу столичному "Спартаку".
Бузова готова стать тренером сборной России по футболуВчера, 15:11
Бывший центральный защитник сборной Англии по Футболу Сол Кэмпбелл выразил готовность стать тренером сборной команды Соединенных Штатов Америки. До этого
Популярная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что она мечтает стать счастливой. Этим она поделилась с поклонниками в соцсети.
Топ-модель из Хорватии получить пост тренера российской сборной по футболу. Тихана Немчич отличается весьма богатым опытом работы с женскими ассоциациями во