Известен новый претендент на место главного тренера сорной России по футболу. Вакансию может занять Ольга Бузова.

Никита Готский

Известная телеведущая Ольга Бузова не исключает вероятности устроиться на работу в качестве наставника российской национальной сборной по футболу. Как сообщает в соцсети звезда, для полного счастья ей необходимо стать руководителем футбольного клуба, после чего можно возглавить и сборную страны. Далее она добавила, что все это следует "провернуть" до старта чемпионата мира, который состоится в нынешнем году на территории России. Бузова отмечает свои способности мотивировать и провести переворот в отечественном футболе. До этого российская знаменитость признавалась в любви к чемпиону РФ по футболу столичному "Спартаку".