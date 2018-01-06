Чемпионка Украины по фитнес-бикини опубликовала эротические снимки

Украинская спортсменка Марина Слота снялась в эротической фотосессии. Снимки звезды появились на ее странице в Instagram.

Никита Готский

Чемпионка Украины по фитнес-бикини Марина Слота обрадовала свою мужскую армию поклонников эротическими изображения в социальной сети Instagram. Девушка разместила ряд фото, спровоцировав бурю восторга у подписчиков.Ранее культуристка Ольга Куркулина в возрасте 46 лет снялась в эротической фотосессии. На фото спортсменка, проживающая на территории Израиля, позирует после нового турнира полностью обнаженной. Фолловеры отметили ее рельефность и сексапильность, подчеркивая, что для 46-летнего возраста она смотрится прекрасно.