Ким Кардашьян продемонстрировала голую попу в Сети

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала новый эротический снимок, показав голую попу. Фото быстро получило популярность в Сети.

Ким Кардашьян всегда с удовольствием позировала перед фотокамерой, дабы похвалиться своей внушительной фигурой. Новое изображение не стало исключением. На этот раз Ким опубликовала в Интернете откровенный снимок, где она находится на большой белоснежной кровати в одних лишь стрингах. Ее поклонники пришли в неописуемый восторг, менее, чем за сутки фотография набрала почтим сотню тысяч "сердечек" от благодарных фолловеров.

Никита Готский

Данное изображение знаменитая модель обнародовала в "паутинке" спустя несколько дней после заявлений в ее адрес, будто бы она бросила своего больного ребенка и уехал на одно из светских мероприятий. В конце декабря сын Ким Сейнт попал в больницу с диагнозом "пневмония". Кардашьян все это время молчала, а в соцсетях появлялись изображения с новогодних вечеринок.