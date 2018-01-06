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| | Катя Гордон: Волочковой нужно лечиться

Катя Гордон: Волочковой нужно лечиться

Сегодня, 14:33
Журналистка, музыкант, а возможно и кандидат в президенты Катя Гордон отреагировала на публикацию знаменитой балерины Анастасии Волочковой в соцсети. В очередном посте звезда мирового балета рассуждала о том, что роскошную жизнь она заслужила долгим и упорным трудом в течение многих лет.

Катя Гордон: Волочковой нужно лечиться

 

Гордон написала, что Анастасия серьезно больна и нуждается в квалифицированной помощи. По мнению журналистки, тот факт, что Настя перед кем-то оправдывается за свои шикарные автомобили и роскошные апартаменты, требует серьезного осмысления. Екатерина всерьез обеспокоена душевным состоянием балерины и предложила ей свою помощь.

Журналистка уверяет, что если Анастасия не примет руку помощи, то ее ждет часть американской певицы Бритни Спирс. Здесь Катя сделала отсыл к тому факту из биографии поп-дивы, когда она побрилась налысо. Гордон предрекла Волочковой ее тщетные попытки привлечь внимание бывшего кавалера ударами зонтиком в стекло дорогого авто – как некогда случилось с американской исполнительницей.
Дарья Светозарова
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Этим радостным известием Гордон поделилась со всеми на своей страничке в соцсети и попросила извинения у всех своих друзей и родственников, которые могли

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