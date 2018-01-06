Катя Гордон: Волочковой нужно лечиться

Журналистка, музыкант, а возможно и кандидат в президенты Катя Гордон отреагировала на публикацию знаменитой балерины Анастасии Волочковой в соцсети. В очередном посте звезда мирового балета рассуждала о том, что роскошную жизнь она заслужила долгим и упорным трудом в течение многих лет.

Дарья Светозарова

Гордон написала, что Анастасия серьезно больна и нуждается в квалифицированной помощи. По мнению журналистки, тот факт, что Настя перед кем-то оправдывается за свои шикарные автомобили и роскошные апартаменты, требует серьезного осмысления. Екатерина всерьез обеспокоена душевным состоянием балерины и предложила ей свою помощь.Журналистка уверяет, что если Анастасия не примет руку помощи, то ее ждет часть американской певицы Бритни Спирс. Здесь Катя сделала отсыл к тому факту из биографии поп-дивы, когда она побрилась налысо. Гордон предрекла Волочковой ее тщетные попытки привлечь внимание бывшего кавалера ударами зонтиком в стекло дорогого авто – как некогда случилось с американской исполнительницей.