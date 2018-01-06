Алсу вывела свою дочь на большую сцену

Весьма популярная российская певица Алсу в течение долгого время не демонстрировала широкой общественности своих детей, поэтому её многочисленные фанаты были вне себя от радости, увидев её 9-летнюю дочь на сцене рядом с ней.

Алсу не раз замечала, что не собирается активно демонстрировать публике своих детей. По её мнению, они смогут обрести публичность в тот момент, когда сами этого захотят. В минувшую пятницу певица в своём официальном Instagram-аккаунте разместила фотографии с её совместного выступления с дочерью Микеллой. На сцене в честь Рождества 9-летняя красавица вместе со своей мамой исполнила композицию под названием «На краю земли». Зрители оценили отменные вокальные данные малышки, которые она, скорее всего, унаследовала от своей знаменитой матери.

Александр Вест

В многочисленных комментариях к записи фанаты Алсу оставили множество комплиментов по поводу её дочери и неземной красоты самой певицы, которая является многодетной матерью.