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| | Алсу вывела свою дочь на большую сцену

Алсу вывела свою дочь на большую сцену

Сегодня, 14:20
Весьма популярная российская певица Алсу в течение долгого время не демонстрировала широкой общественности своих детей, поэтому её многочисленные фанаты были вне себя от радости, увидев её 9-летнюю дочь на сцене рядом с ней.

Алсу вывела свою дочь на большую сцену

 

Алсу не раз замечала, что не собирается активно демонстрировать публике своих детей. По её мнению, они смогут обрести публичность в тот момент, когда сами этого захотят. В минувшую пятницу певица в своём официальном Instagram-аккаунте разместила фотографии с её совместного выступления с дочерью Микеллой. На сцене в честь Рождества 9-летняя красавица вместе со своей мамой исполнила композицию под названием «На краю земли». Зрители оценили отменные вокальные данные малышки, которые она, скорее всего, унаследовала от своей знаменитой матери.

Алсу вывела свою дочь на большую сцену

 

В многочисленных комментариях к записи фанаты Алсу оставили множество комплиментов по поводу её дочери и неземной красоты самой певицы, которая является многодетной матерью.
Александр Вест
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