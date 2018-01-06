Изабель Гулар удивила поклонников сушки тела

Модель из Бразилии Изабель Гулар порадовала приверженцев сушки тела. Фото тела звезды появились в Сети.

Никита Готский

Гулар поразила положением собственного высушенного тела. Таким термином можно назвать эффект, когда на теле хорошо видны кубки пресса, а живота нет как такового. Многие именуют данное состояние , как "стиральная доска", но для достижения подобной внешности необходимо много трудиться над собой. Журналисты успели сделать несколько фотографий Изабель, когда та находилась на одном из пляжей Бразилии вместе со своим возлюбленным Кевином Траппом.Летом прошедшего года Гулар заметили на бразильском курорте в компании ее парня. Пара отдыхала на пляже, наслаждаясь компанией друг друга. Звезда известна сотрудничеством с компанией Victoria's Secret. По ее словам, самое сложное в работе - это находится далеко от дома и маминой еды, а также всех братьев и сестер модели.