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От Редактора

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| | Рэпер Pharaoh в Сочи устроил скандал на сцене

Рэпер Pharaoh в Сочи устроил скандал на сцене

Сегодня, 13:56
Выступая на LiveFest в Сочи рэпер Pharaoh устроил скандал. Матерясь на сцене, этот артист пытался взбодрить публику.

Рэпер Pharaoh в Сочи устроил скандал на сцене

 

Вначале концерт проходи нормально, люди подпевали, сам Pharaoh тоже "отжигал" вовсю: с огнем и яростью. Во время исполнения песни минут назад", рэп-исполнитель приостановился и прекратить читать текст. Он решил обозвать пришедшую публику самой "тухлой", которую он уже успел увидеть в новом году. Он призвал начать зрителей веселье, либо прекратить собственное выступление. Получив заряд энергии и бодрости, посетители последовали призыву Pharaoh и вместе с ним зажигали в зале Ледового дворца Сочи.

Молодые российские рэперы не стесняются матерных выражений, они сравнивают девушек в своих текстах с представительницами самой древней профессии и почти все очень тщеславны. Главный посыл их творчества: "все тлен". К примеру, рэпера Хаски назвали "новым Есениным", а Pharaoh за два года карьеры уже набрал миллионную группу поклонников, а его клипы набирают десятки миллионов просмотров.
Никита Готский
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