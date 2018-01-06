Рэпер Pharaoh в Сочи устроил скандал на сцене

Выступая на LiveFest в Сочи рэпер Pharaoh устроил скандал. Матерясь на сцене, этот артист пытался взбодрить публику.

Никита Готский

Вначале концерт проходи нормально, люди подпевали, сам Pharaoh тоже "отжигал" вовсю: с огнем и яростью. Во время исполнения песни минут назад", рэп-исполнитель приостановился и прекратить читать текст. Он решил обозвать пришедшую публику самой "тухлой", которую он уже успел увидеть в новом году. Он призвал начать зрителей веселье, либо прекратить собственное выступление. Получив заряд энергии и бодрости, посетители последовали призыву Pharaoh и вместе с ним зажигали в зале Ледового дворца Сочи.Молодые российские рэперы не стесняются матерных выражений, они сравнивают девушек в своих текстах с представительницами самой древней профессии и почти все очень тщеславны. Главный посыл их творчества: "все тлен". К примеру, рэпера Хаски назвали "новым Есениным", а Pharaoh за два года карьеры уже набрал миллионную группу поклонников, а его клипы набирают десятки миллионов просмотров.