Леди Гага исполнит официальный гимн ЧМ-2018 в России

Композитор песен Леди Гаги, написал для нее официальный гимн ЧМ-2018 в России, который, по предварительным данным, звезда шоу-бизнеса должна будет исполнить на Чемпионате.





В России летом 2018 года, будет Чемпионат Мира по футболу, на котором, вероятней всего, будет исполнять гимн Леди Гага. Об этом огласил продюсер Надир Хаята, каковой лично пишет репертуар для Леди Гага. Шоу - продюсер уже предоставил заявку на песню в FIFA. Даже если ее отклонят, то песня останется в репертуаре звезды.Напомним, что Надир Хаят уже писал гимны для Чемпионатов по футболу. Это песня Bambоо, в исполнении Шакиры, и песня «Мы одни», которая была произведена в выполнении репера Pitbull и Дженнифер Лопес.