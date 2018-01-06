Дружко рассказал о главном правиле хайпа

Известный российский телеведущий и актёр Сергей Дружко в интервью ответил на ряд занимательных вопросов, а также рассказал о том, что по его мнению является главным правилом хайпа.

Александр Вест

Сергей Дружко, завоевавший внимание общественности, вернувшись со своим революционным шоу Druzhko Show, которое выходит на просторах видеохостинга YouTube, поведал своим фанатам главном правиле хайпа. По словам Сергея, главное правило хайпа заключается в том, что необходимо делать то, что должно, а после этого пусть будет, что будет. Кроме того, главным потрясением для него в 2017 году стало рождение в его семье третьего ребёнка. Также артист отметил, что ждёт переплетения телевидения и YouTube, так как предпочитает пользоваться всеми сервисами.Любимым мемом Сергей Дружко назвал: «Да хранит вас Дружко», а на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, телеведущий ответил отрицательно, добавив, что жизни на Красной планете нет лишь пока что.