Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году
| | Дружко рассказал о главном правиле хайпа

Дружко рассказал о главном правиле хайпа

Сегодня, 13:46
Известный российский телеведущий и актёр Сергей Дружко в интервью ответил на ряд занимательных вопросов, а также рассказал о том, что по его мнению является главным правилом хайпа.

Дружко рассказал о главном правиле хайпа

 

Сергей Дружко, завоевавший внимание общественности, вернувшись со своим революционным шоу Druzhko Show, которое выходит на просторах видеохостинга YouTube, поведал своим фанатам главном правиле хайпа. По словам Сергея, главное правило хайпа заключается в том, что необходимо делать то, что должно, а после этого пусть будет, что будет. Кроме того, главным потрясением для него в 2017 году стало рождение в его семье третьего ребёнка. Также артист отметил, что ждёт переплетения телевидения и YouTube, так как предпочитает пользоваться всеми сервисами.

Любимым мемом Сергей Дружко назвал: «Да хранит вас Дружко», а на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, телеведущий ответил отрицательно, добавив, что жизни на Красной планете нет лишь пока что.
Александр Вест
Новости по теме
Сергей Дружко заснял видеообращение к Николаю Соболеву
Сергей Дружко заснял видеообращение к Николаю Соболеву

В YouTube появилось видеообращение Сергея Дружко к Николаю Соболеву. Он назвал блогера «хайпажёром», и этот фрагмент должен был появиться в 5-м выпуске

Сергей Дружко сегодня появится в новом выпуске
Сергей Дружко сегодня появится в новом выпуске "Вечернего Урганта"

Популярный телеведущий и видеоблогер Сергей Дружко сегодня появится на программе у Ивана Урганта. Также на пятничный выпуск программы приглашен актер и

Стало известно, почему Сергей Дружко вытеснит Соболева из YouTube
Стало известно, почему Сергей Дружко вытеснит Соболева из YouTube

Две недели назад YouTube покорил новый блогер Сергей Дружко. За это время на его канал подписались свыше 2 миллионов человек. Многие эксперты считают, что он

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости