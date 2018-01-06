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| | Екатерина Варнава снялась полностью голой для фотосессиии

Екатерина Варнава снялась полностью голой для фотосессиии

Сегодня, 13:44
Участница проекта Comedy Woman Екатерина Варнава полностью разделась для эротической фотосессии. Снимки звезды опубликованы в Instagram.

Екатерина Варнава снялась полностью голой для фотосессиии

 

Известная российская телеведущая и участница популярного телевизионного проекта Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в соцсети Instagram изображение, где она предстала перед подписчикам абсолютно голой. Знаменитость прикрыла свои прелести только одним одеялом. Согласно ее комментарию к посту, таким образом участница телешоу первый раз за день встала с кровати, дабы добраться до холодильника и съесть что-нибудь.

Ранее сообщлось, что Варнава впервые в своей карьере стала обладтельницей роли Снегурочки. Она опубликовла снимок, сделаный в новогодние праздники. Ведущая Comedy Woman надела белоснежное платье с блестящей накидкой, ее голову украшает кокошник со снежинкой в центре. По словам Варнааы, ранее она была Гринчем, Кикиморой и Дедом Морозом, но впервые Снегурочкой.
Никита Готский
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