Аллу Пугачеву высмеяли за нелепый «моложавый» наряд

Семья Пугачевых-Галкиных недавно посетила ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором главную роль сыграла сама Татьяна. Однако наряд, который Алла Борисовна выбрала для мероприятия, разочаровал поклонников.

Дарья Светозарова

Во дворце спорта «Мегаспорт» примадонна появилась в черных брюках в «облипку», куртке в клеточку с молниями, заклепками и вышивкой. Дополнили неординарный ансамбль лакированные ботинки на платформе. Звезда российской эстрады решилась еще на один эксперимент и надела необычный парик с мелкими кудряшками.Фанаты растерялись, не зная как назвать наряд кумира: то ли смелым, то ли нелепым – оба определения казались им справедливыми. Несмотря на это, поклонникам импонировала та уверенность, с которой знаменитость держалась в таком костюме. Артистка считает, что ее дети должны видеть перед собой «моложавую маму», и изо всех сил пытается соответствовать. Однако большинство комментариев были критичными. Примадонну назвали «нелепой рокершей». Отмечается, что нелестных отзывов было больше, но Навка, в чей блог писали фолловеры, их удалила, чем вызвала очередную волну недовольства со стороны подписчиков.Супруг Аллы Борисовны смотрелся рядом с ней вполне органично. Максим Галкин нарядился в светлую толстовку и джинсы. Гарри и Лиза тоже пришли на шоу в джинсовых костюмах.