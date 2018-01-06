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| | Аллу Пугачеву высмеяли за нелепый «моложавый» наряд

Аллу Пугачеву высмеяли за нелепый «моложавый» наряд

Сегодня, 13:26
Семья Пугачевых-Галкиных недавно посетила ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором главную роль сыграла сама Татьяна. Однако наряд, который Алла Борисовна выбрала для мероприятия, разочаровал поклонников.

 

Во дворце спорта «Мегаспорт» примадонна появилась в черных брюках в «облипку», куртке в клеточку с молниями, заклепками и вышивкой. Дополнили неординарный ансамбль лакированные ботинки на платформе. Звезда российской эстрады решилась еще на один эксперимент и надела необычный парик с мелкими кудряшками.

Фанаты растерялись, не зная как назвать наряд кумира: то ли смелым, то ли нелепым – оба определения казались им справедливыми. Несмотря на это, поклонникам импонировала та уверенность, с которой знаменитость держалась в таком костюме. Артистка считает, что ее дети должны видеть перед собой «моложавую маму», и изо всех сил пытается соответствовать. Однако большинство комментариев были критичными. Примадонну назвали «нелепой рокершей». Отмечается, что нелестных отзывов было больше, но Навка, в чей блог писали фолловеры, их удалила, чем вызвала очередную волну недовольства со стороны подписчиков.

Супруг Аллы Борисовны смотрелся рядом с ней вполне органично. Максим Галкин нарядился в светлую толстовку и джинсы. Гарри и Лиза тоже пришли на шоу в джинсовых костюмах.
Дарья Светозарова
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