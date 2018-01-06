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| | Анастасия Волочкова показала своего любимого и его подарок

Анастасия Волочкова показала своего любимого и его подарок

Сегодня, 13:16
Известная российская балерина Анастасия Волочкова заинтриговала своих многочисленных поклонников, показав неимоверно дорогой подарок своего нового возлюбленного, а также самого мужчину-загадку.

Анастасия Волочкова показала своего любимого и его подарок

 

В сети микроблогов Instagram в официальном аккаунте Волочковой появились фотографии, на которых она продемонстрировала своим фанатам своего нового мужчину. Многие фанаты балерины остались весьма заинтригованными, так как на снимке, на котором изображена влюбленная пара в объятьях друг друга рядом с шикарным автомобилем, подаренным балерине, не видно лица самого ухажёра дивы балета. В описании к фотографиям Анастасия написала, что нисколько не стесняется получать такие подарки, а также ждёт всё новых, так как считает, что люди должны одаривать своих любимых, а всё, что у неё есть и будет – она заслужила очень тяжёлым трудом.

 

Кроме того, балерина рассказала о предстоящей поездке на Мальдивы, а также заметила, что спортивный костюм, в котором запечатлён её кавалер, она выбирала лично, и он не является знаком дурного вкуса у её мужчины.
Александр Вест
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