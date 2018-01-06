Айза Довлатоваа опубликовала необычные фото в красной комнате

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова порадовала поклонников необычными фотографиями. На снимках она находится в необычной красной комнате.

Айза Долматова обнародовала ряд изображений в соцсети Instagram, в которых располагается в таинственной красной комнате с необычным оформлением, зеркалами и картинами. Сама звезда для проведения фотосессии нарядилась в платье цвета аналогичного с дизайном помещения, что гармонично вписывается в общий образ. Айза выглядит, как серьезная суровая девушка и хладнокровно смотрит ту или иную сторону. К данному моменту фотографии уже набрали чуть более трех сотен лайков, а подписчики начинают комментировать любопытные снимки.

Никита Готский

После союза с Гуфом Айза Довлатова вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина. Их свадьба прошла в Лас-Вегасе, в церкви, где венчались Деми Мур, Фрэнк Синатра и другие звезды. Айза давно мечтала побывать в США, поэтому ее супруг и подарил ей путевку в эту страну.