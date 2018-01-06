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| | Цымбалюк-Романовская увлеклась поеданием чёрной икры

Цымбалюк-Романовская увлеклась поеданием чёрной икры

Сегодня, 13:08
Бывшая супруга выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая в центре общественного интереса в последние несколько недель, балует себя чёрной икрой, наслаждаясь прогулками на теплоходе.

Цымбалюк-Романовская увлеклась поеданием чёрной икры

 

Ранее Виталина была лишь посредственной личностью, скрывающейся за тенью великого актёра, однако, бракоразводный процесс полностью изменил её жизнь. Ей больше не приходится ухаживать за её пожилым мужем, а полученные от развода деньги она теперь предпочитает тратить, удовлетворяя любые свои нужды. Накануне Цымбалюк-Романовская похвасталась тем, что с подругой отправилась на речную прогулку на теплоходе, а на обнародованных снимках было заметно, что подружки не пренебрегали употреблением чёрной икры в довольно больших количествах.

Кроме того, Виталина отныне тратит круглые суммы денег на весьма повседневные вещи, расходуя несколько тысяч рублей на то, чтобы сделать обычную укладку. Кроме того, пользуясь своей известностью, она с удовольствием раздаёт автографы москвичам, узнающим её персону.
Александр Вест
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