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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

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| | Двухлетний сын актрисы из сериала «Деффчонки» попал в реанимацию

Двухлетний сын актрисы из сериала «Деффчонки» попал в реанимацию

Сегодня, 13:00
Двухлетний сын звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб попал в реанимацию. У малыша обнаружили острую вирусную инфекцию. Сначала мальчика отправили в реанимацию, но уже перевели в обычную палату.

Двухлетний сын актрисы из сериала «Деффчонки» попал в реанимацию

 

Лев заболел во время отдыха в Турции. Сначала актриса хотела, что ребенку оказали помощь турецкие медики, но местные клиники были все переполнены и Галине с малышом пришлось возвращаться в Россию. Знаменитость переживала, что Лев мог заболеть вирусом Коксаки. Поводом для подобных подозрений послужили жар, гнойники по телу и проблемы с ЖКТ.

Мальчику сделали необходимые уколы и очистили организм с помощью капельниц. После процедур ребенок уснул. Галина надеется, что ее сын скоро снова будет абсолютно здоров, «бодр и весел».

Маша из «Деффчонок» в реальной жизни мама двух малышей. Лев – старший из них. У мальчика, несмотря на столь юный возраст, уже есть свой аккаунт в Instagram и сто тысяч подписчиков. Младшему сыну актрисы, Андрею, всего девять месяцев.
Дарья Светозарова
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