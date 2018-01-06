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| | Сати Казанова размышляла о жизни, брызгаясь в воде

Сати Казанова размышляла о жизни, брызгаясь в воде

Сегодня, 12:37
Сати Казанова опубликовала фотографию, где предстала в купальнике, брызгаясь водой. Согласно записи певицы, она очень любит творческое состояние.

Сати Казанова размышляла о жизни, брызгаясь в воде

 

Певица, ведущая и актриса Сат Казанова обрадовала подписчиков эротическим изображением, в котором она находится на берегу большой реки и брызгается водой. Казанова на фото вовсю улыбается своей белоснежной улыбкой, демонстрируя положительное настроение и жизнерадостное состояние.

Судя по подписи к снимку, Сати предпочитает творческий фактор в своей жизни. Находясь в воде, она вспомнила историю Алисы в стране чудес, когда даже брызгы от воды напоминают бриллианты. Казанова задается вопросом, отчего люди иногда лишаются состояния волшебников и магов?

Философствуя далее, Казанова вспомнила веру. По ее мнению, в ней заключается большой потенциал, иногда люди не могут изменить события, но восприятие на них имеют немалое значение, ведь, если каждый человек поверит в реализацию нереального, то в собственную жизнь можно притянуть волшебство.

Подписчики согласились с Сати. Они поблагодарили ее за правдивые слова, отметив, что творить свою жизнь это и есть магия.
Никита Готский
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