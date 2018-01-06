Бузова опять надела форму «Спартака»

В Instagram-аккаунте популярной российской певицы Ольги Бузовой появилась фотография, на которой изображена татуировка с её изображением. На татуировке Ольгу Бузову изобразили одетой в футбольную форму московского «Спартака».

В сети микроблогов Instagram популярная телеведущая порадовала своих многочисленных поклонников очередной весьма забавной публикацией. Ольга пояснила, что это не первый раз, когда в её честь люди набивают себе татуировки, однако, этот случай она решила не оставлять без внимания. Кроме того, певица заявила, что ей очень нравится данное тату, ведь она сама является преданной фанаткой московского футбольного клуба. Бузова заметила, что нападающий «Спартака» Квинси Промес назвал её песню под названием «Мало половин» одной из самых своих любимых композиций, в связи с чем у неё не возникает вопросов о музыкальном вкусе спартаковцев.

Александр Вест

В шутку певица также предположила, что могла бы стать вожаком «красно-белых», а в последствие и главным тренером российской сборной по футболу, чтобы помочь россиянам добиться больших успехов в футболе.