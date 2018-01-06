Радостная новость в Букингемском дворце: Внучка Елизаветы II беременна

Внучка Елизаветы II, сообщила всем членам семьи, что она в положении за вторым ребенком.





Зара Тиндалл и её супруг Майк, ожидают появления на свет второго чада. Королева Елизавета II в ожидании рождения предстоявшегося седьмого правнука. У Зары и Майкла уже есть дочь Мия Грейс Тиндэлл, которая была рождена в 2016 году, теперь они хотят сына, каковой продолжит их род, но, увы, кто будет, еще не известно.Напомним, что Зара является участницей Олимпийских игр в Лондоне, по конному спорту, и одержала победу с серебряной медалью. Майкл экс-капитана сборной Англии по регби. Вот такая вот спортивная семья.