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| | Анна Седокова стала жаловаться, что устала от шопинга, развлечений и прогулок

Анна Седокова стала жаловаться, что устала от шопинга, развлечений и прогулок

Сегодня, 11:57
Известная певица Анна Седокова рассказала, что в Лос-Анджелесе у неё нет ни минуты покоя. Из-за шопинга, прогулок с детьми и развлечений у многодетной мамы нет времени заходить в Instagram.

Анна Седокова стала жаловаться, что устала от шопинга, развлечений и прогулок

 

Это стали высмеивать поклонники. Они подчеркнули, что от такой тяжёлой работы вообще можно «в гроб себя загнать». «Бедненькая, наверное, устала от покупок и прогулок по Лос-Анджелесу? А я вот 12 часов на работе отработала и не жалуюсь», - написала одна из подписчиц. Многие присоединились к такому негодованию.

В основном поклонники посчитали неправильным постоянное возмущения Седоковой по поводу усталости от отдыха в Лос-Анджелесе. Певица также уточнила, что в скором времени отправится в другой город, но подписчикам предложила отгадать название место, куда поедет. Большинство посчитали, что Седокова так и останется в США.
Вещий Олег
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