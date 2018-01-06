Кэти Перри превзошла Лену Ленину

В качестве новогоднего подарка своим многочисленным поклонникам известная певица Кэти Перри порадовала своих фанатов рождественской фотографией, на которой она позирует вместе со своей бабушкой у ёлки с невероятной прической.

Напомним, ранее известная российская светская дива Лена Ленина удивила своих многочисленных фанатов, опубликовав в сети Instagram фотографию с весьма незаурядной причёской, стоя у наряженной праздничной ели. Похоже, у Лениной появился настоящий конкурент в плане экзотических причёсок потому, что Кэти Перри в разы повысила сложность композиции, установленной на своей голове. Отметим, что причёска Кэти, как и причёска её бабушки Энн была исполнена в виде рождественской ели со звездой на самой её верхушке, украшенной разнообразными новогодними игрушками.

Александр Вест

Стоит заметить, что публикация Перри всего за неделю обзавелась коллекцией из многих тысяч хвалебных комментариев от её поклонников, а также более чем миллионом лайков.