Анна Седокова ответила на критику недоброжелателей

Певица Анна Седокова ответила недоброжелателям на критику, опубликовав смешное фото. Кадр появился на ее странице в Instagram.

Никита Готский

Седокова зачастую делится со своими поклонниками фотографиями из собственной жизни. Не так давно она ответила на многочисленные критические высказывания в личную сторону, обнародовав изображение, где корчит личико. Певица не побоялась выглядеть смешной, в связи с чем и решилась на подобный поступок.Комментируя изображение, Анна пишет, что много чего узнала про себя после публикации видеоролика с Гоар. Поэтому она и решила показать свое "настоящее лицо". Седокова считает,что в человеке главное чувство юмора и доброта. "Смотрите, как я раздобрела", - сообщает знаменитость.Подписчики высказали слова поддержки Анне. Они гордятся ею, характеризуя певицу, как "настоящую", а также рекомендуют не обращать ни на кого внимания, отмечая, что Анна и так красивая девушка с хорошей фигурой.