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| | Ксения Бородина улетела в романтическое путешествие вместе с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина улетела в романтическое путешествие вместе с Курбаном Омаровым

Сегодня, 11:56
Маршрут влюбленных пролегал в направлении Италии, поскольку телеведущая телепроекта «Дом-2» с трепетом относится к этой стране. Ее избранник, преуспевающий бизнесмен Курбан Омаров решил сделать Ксении приятное, согласившись на римские каникулы.

Ксения Бородина улетела в романтическое путешествие вместе с Курбаном Омаровым

 

Звезда поделилась первыми снимками со своими подписчиками в соцсети Instagram, сообщив, что в Риме царит теплая погода и изысканная атмосфера, которой можно насладиться во время пеших прогулок по городу или на веранде уютного ресторанчика, где предлагают широкий ассортимент блюд местной кухни.

Кроме того, в Вечном городе огромное количество достопримечательностей, которые хочется посетить, а время отпуска, к сожалению, ограничено, поэтому пара наняла экскурсовода, способного показать самые интересные места Рима.

Ксения ране жила в Италии, поэтому неплохо владеет языком и намерена пообщаться с местными жителями. Более того, в ее планах значится переезд в Италию в возрасте приблизительно 50 лет.
Пойда Анна
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