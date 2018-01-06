Ксения Бородина улетела в романтическое путешествие вместе с Курбаном Омаровым

Маршрут влюбленных пролегал в направлении Италии, поскольку телеведущая телепроекта «Дом-2» с трепетом относится к этой стране. Ее избранник, преуспевающий бизнесмен Курбан Омаров решил сделать Ксении приятное, согласившись на римские каникулы.

Пойда Анна

Звезда поделилась первыми снимками со своими подписчиками в соцсети Instagram, сообщив, что в Риме царит теплая погода и изысканная атмосфера, которой можно насладиться во время пеших прогулок по городу или на веранде уютного ресторанчика, где предлагают широкий ассортимент блюд местной кухни.Кроме того, в Вечном городе огромное количество достопримечательностей, которые хочется посетить, а время отпуска, к сожалению, ограничено, поэтому пара наняла экскурсовода, способного показать самые интересные места Рима.Ксения ране жила в Италии, поэтому неплохо владеет языком и намерена пообщаться с местными жителями. Более того, в ее планах значится переезд в Италию в возрасте приблизительно 50 лет.