Поклонники уличили Бузову в том, что в Дубае она будет петь под фонограмму

Поклонники уличили Бузову в том, что в Дубае она будет петь под фонограммуСегодня, 13:05
Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик с репетиции перед первым сольным концертом в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что девушка
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас активно готовиться к своим сольным концертам, которые состоятся уже в ноябре. Недавно артистка показала свою
Популярная российская телеведущая и артистка Ольга Бузова выложила в глобальную сеть Интернет видеоролик, на котом показывает танцевальные движения о своего