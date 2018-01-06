Поклонники уличили Бузову в том, что в Дубае она будет петь под фонограмму

Ольга Бузова сняла несколько видеороликов из своей поездки в Дубае перед началом концерта в клубе. В них ясно слышался хриплый голос, хотя при подготовке к выступлению всё было нормально, потому поклонники решили, что артистка будет петь под фонограмму, как сообщает VistaNews.

Незадолго перед работой Ольга Бузова простудилась. Она сильно кашляла, начало першить горло, и голосу от такого лучше не стало. Однако артистка не лечилась, а позировала в купальнике на свежем воздухе. В Дубае сейчас тепло и нет ветра, однако, по мнению поклонников, Ольга Бузова слишком быстро забыла о своей болезни. Они недоумевают, сможет ли звезда петь вживую.

Также некоторым подписчикам не понравился сам снимок. Сравнивая его с предыдущими фотографиями Ольги Бузовой, интернет-пользователи отметили, что на новом пропал живот, уличив певицу ещё и в использовании графического редактора для визуальной коррекции фигуры на снимке.

Ирина Летинская