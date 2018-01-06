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От Редактора

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| | Дарья Малыгина превратилась в "бледненькую на районе"

Дарья Малыгина превратилась в "бледненькую на районе"

Сегодня, 11:44
Российская модель Дарья Малыгина стала "бледненькой на районе". Об этом она сообщает на личной странице в соцсети Instagram.

Дарья Малыгина превратилась в "бледненькую на районе"

 

В настоящее время Дарья находится на отдыхе в Индонезии, проводит свой отпуск модель и диджей на Бали. Купаясь в теплых водах моря звезда не забывает о собственных подписчиках в социалных сетях, делясь с ними впечатлениями и эмоциями касательно заграничного времяпровождения. Так, Малыгина обнародовала в мировой "паутинке" новую фотографию, на которой предстала на фоне голубого моря в желтом купальнике.

На фото Малыгина стоит по колено в воде, море далеко не спокойное, изображение демонстрирует довольно бурные волны, разбивающиеся о берег Бали. Также необходимо отметить неплохую физическую форму модели. Она показывает поклонникам плоский живот, где заметны кубики пресса, а также свою немалую грудь.

Фанаты не замедлил порадовать Дарью своими комплиментами. По х словам, диджей смотрит идеально, у не невероятная фигура, которой позавидует любая девушка.
Никита Готский
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