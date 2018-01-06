Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году
| | Татьяна Котова открыла секрет похудения после праздников

Татьяна Котова открыла секрет похудения после праздников

Сегодня, 11:41
Популярная российская певица Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками секретами о том, как откладывается жир в организме после новогодних праздников и как избежать набора лишних килограммов.

Татьяна Котова открыла секрет похудения после праздников

 

В официальном аккаунте Татьяны Котовой в сети микроблогов Instagram появилась запись, в которой певица показала свою форму после новогодних праздников. Поклонники певицы были шокированы тем, как девушке удалось сохранить стройность после столь масштабных новогодних застолий. Татьяна отметила, она сама совсем недавно узнала о секрете, который заключается в том, что человеческое тело за один день способно накопить лишь 150 граммов подкожного жира. Певица пояснила, что стремительный набор веса после Нового года – это лишь миф, ведь таким образом получается, что за 1 дней можно набрать всего полтора килограмма.

Также Котова уточнила, что остальной лишний вес может накапливаться в организме в виде жидкостей и плохо переваренной пищи, с чем с лёгкостью справятся так называемые «разгрузочные дни», в которые необходимо употреблять в пищу продукты, способствующие улучшению пищеварения.
Александр Вест
Новости по теме
Татьяна Котова опубликовала откровенный снимок из Франции
Татьяна Котова опубликовала откровенный снимок из Франции

Российская певица Татьяна Котова опубликовала очередной откровенный фотоснимок, порадовав своих подписчиков. Новое творение звезда выложила в соцсети Instagram.

Татьяна Котова не боится фотографироваться без макияжа
Татьяна Котова не боится фотографироваться без макияжа

Экс-участница группы «Виа Гра» Татьяна Котова 5 сентября отметила свой 31 день рождения. Среди снимков фотоотчета торжества подписчики Instagram могли увидеть

Экс-участница «ВИА Гра» Татьяна Котова обнажилась для глянцевого журнала «Maxim»
Экс-участница «ВИА Гра» Татьяна Котова обнажилась для глянцевого журнала «Maxim»

Экс-участница «ВИА Гра» Татьяна Котова обнажилась для глянцевого журнала «Maxim». На фотографиях певица выглядит, как обычно, сексуально.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости