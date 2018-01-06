Татьяна Котова открыла секрет похудения после праздников

Популярная российская певица Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками секретами о том, как откладывается жир в организме после новогодних праздников и как избежать набора лишних килограммов.

Александр Вест

В официальном аккаунте Татьяны Котовой в сети микроблогов Instagram появилась запись, в которой певица показала свою форму после новогодних праздников. Поклонники певицы были шокированы тем, как девушке удалось сохранить стройность после столь масштабных новогодних застолий. Татьяна отметила, она сама совсем недавно узнала о секрете, который заключается в том, что человеческое тело за один день способно накопить лишь 150 граммов подкожного жира. Певица пояснила, что стремительный набор веса после Нового года – это лишь миф, ведь таким образом получается, что за 1 дней можно набрать всего полтора килограмма.Также Котова уточнила, что остальной лишний вес может накапливаться в организме в виде жидкостей и плохо переваренной пищи, с чем с лёгкостью справятся так называемые «разгрузочные дни», в которые необходимо употреблять в пищу продукты, способствующие улучшению пищеварения.