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| | Семен Слепаков выложил фото издевательств над дельфином

Семен Слепаков выложил фото издевательств над дельфином

Сегодня, 11:02
Известный стендапер и резидент «Comedy Club» из Рязани Семен Слепаков разместил новый пост на своей странице в соцсети Instagram, в котором выразил недовольство постоянной и зачастую необоснованной критикой со стороны подписчиков. По мнению артиста, большинству фолловеров «нравится, когда им что-то не нравится».

Семен Слепаков выложил фото издевательств над дельфином

 

Слепаков также прикрепил к посту снимок, на котором он запечатлен в бассейне в специальном костюме рядом с дельфином, добавив в конце следующую подпись: «На фото я мучаю дельфина, заплатив за это безобразие украденные у народа деньги, в то время, как другие мечтают оказаться на моём месте».

Кроме того, комик абсолютно уверен, что людям невозможно угодить из-за обуреваемого их чувства зависти ко всем, кто смог добиться поставленной цели, поэтому любой снимок в аккаунте вызывает у них злобу и агрессию. Например, если обнародовать фото с котятами, напишут о том как надоели стандартные посты, а изображения еды в ресторане обрушит на голову «смельчака» все небесные кары и замечания типа «зажрался, а простым людям на хлеб не хватает».
Пойда Анна
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