Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих

Участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес обратилась к своим подписчикам с необычной просьбой – рассказать ей в комментариях, что им нравится и не нравится в ней самой.

Необычность просьбы состоит в том, что публичные люди почти всегда говорят, что им всё равно, что о них думают и за что их критикуют или хвалят. Теперь же девушка сама просит людей высказать их мнение, говорят журналисты «ВладТайм». Чаще поклонники хвалили фигуру Татьяны. Беспощадной критике подверглись большие губы, «ненастоящий» нос, волосы звезды. Также подписчики попросили Мусульбес поработать над своей речью: исправить дикцию и избавиться от украинского акцента.Кроме того, фанаты сравнили её с персиком, который внешне очень привлекателен, а на вкус – горький. В следующем посте Татьяна стала противоречить сама себе. Она написала, что ей нравится, когда её критикуют, но потом поступают так же.