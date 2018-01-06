Андрей Малахов заставил танцевать пассажиров московского метро

Андрей Малахов заставил танцевать пассажиров московского метроСегодня, 09:44
Телеведущий Андрей Малахов уснул в столичном метро. Поклонники посчитали, что он слишком вымотался перед запуском программы «Привет, Андрей» на канале «Россия»
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил, что покупает цветы в переходе в метро. Поклонники ведущего программы «Пусть говорят» очень удивились
Популярный российский телеведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов на время почувствовал себя известной балериной – Анастасией Волочковой. Об этом