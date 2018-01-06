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| | Андрей Малахов заставил танцевать пассажиров московского метро

Андрей Малахов заставил танцевать пассажиров московского метро

Сегодня, 09:44
Популярный ведущий Андрей Малахов в рамках программы «Привет, Андрей» заставил танцевать пассажиров московского метро.

Андрей Малахов заставил танцевать пассажиров московского метро

 

Артист опубликовал небольшой ролик, подписав его так: «То чувство, когда фильм #яшагаюпомоскве встречается на монтажном столе с #lalaland». Андрей Малахов сравнил старый советский фильм с популярным современным мюзиклом, запомнившимся именно больше за постоянные танцы, чем за сюжетную линию. Ведущий пригласил посмотреть полную версию происходящего в его новом выпуске шоу «Привет, Андрей», как сообщает VladTime.

Поклонники это оценили. «Очень красивый новогодний позитивный ролик», написала одна подписчица. Людям понравилось своеобразное поздравление с праздниками от Андрея Малахова, отметив, что видео подняло настроение.

Ирина Летинская
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