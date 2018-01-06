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| | Обвинения в изнасиловании поступили в адрес режиссера Пола Хаггиса

Обвинения в изнасиловании поступили в адрес режиссера Пола Хаггиса

Сегодня, 09:45
Данные обвинения исходили от четырех девушек, которых сценарист заставил вступить в половой акт с ним против их воли. Несмотря на немалый срок, прошедший с момента домогательств, жертвы решились устроить разбирательства лишь в 2017 году.

Обвинения в изнасиловании поступили в адрес режиссера Пола Хаггиса

 

Согласно данным, предоставленным агентством Associated Press, одна из женщин, которая около 20 лет назад трудилась на центральном телеканале, обвинила Пола Хаггиса в домогательстве, сообщив, что режиссер обман завел ее в кабинет и надругался над ней.

За этим заявлением поступили еще три иска от женщин, которых сценарист изнасиловал в отрезок времени с 1996 по 2015 годы, при этом все жертвы пожелали сохранить инкогнито, дабы пресса не обсуждала их имена, тем самым не разрушив сложившиеся жизни и семьи.

Однако сам Хаггис публично отрекся от обвинений, выдвинув в отношении одной из «пострадавших» встречный иск в вымогательстве, так как она через суд требовала выплатить ей компенсацию в размере 9 млн долларов.
Пойда Анна
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