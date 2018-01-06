Обвинения в изнасиловании поступили в адрес режиссера Пола Хаггиса

Согласно данным, предоставленным агентством Associated Press, одна из женщин, которая около 20 лет назад трудилась на центральном телеканале, обвинила Пола Хаггиса в домогательстве, сообщив, что режиссер обман завел ее в кабинет и надругался над ней.
За этим заявлением поступили еще три иска от женщин, которых сценарист изнасиловал в отрезок времени с 1996 по 2015 годы, при этом все жертвы пожелали сохранить инкогнито, дабы пресса не обсуждала их имена, тем самым не разрушив сложившиеся жизни и семьи.
Однако сам Хаггис публично отрекся от обвинений, выдвинув в отношении одной из «пострадавших» встречный иск в вымогательстве, так как она через суд требовала выплатить ей компенсацию в размере 9 млн долларов.