Обвинения в изнасиловании поступили в адрес режиссера Пола Хаггиса

Данные обвинения исходили от четырех девушек, которых сценарист заставил вступить в половой акт с ним против их воли. Несмотря на немалый срок, прошедший с момента домогательств, жертвы решились устроить разбирательства лишь в 2017 году.

Пойда Анна

Согласно данным, предоставленным агентством Associated Press, одна из женщин, которая около 20 лет назад трудилась на центральном телеканале, обвинила Пола Хаггиса в домогательстве, сообщив, что режиссер обман завел ее в кабинет и надругался над ней.За этим заявлением поступили еще три иска от женщин, которых сценарист изнасиловал в отрезок времени с 1996 по 2015 годы, при этом все жертвы пожелали сохранить инкогнито, дабы пресса не обсуждала их имена, тем самым не разрушив сложившиеся жизни и семьи.Однако сам Хаггис публично отрекся от обвинений, выдвинув в отношении одной из «пострадавших» встречный иск в вымогательстве, так как она через суд требовала выплатить ей компенсацию в размере 9 млн долларов.