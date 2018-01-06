Известный актёр и блогер Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу в лице Натальи Сергуниной. По его словам, глава организации не должна была вмешиваться в работу «Тифлисского Дворика», популярного московского ресторана, как сообщает HotGeo.

Станислав Садальский попросил подписчиков остановить «вредительницу», которая занимается уничтожением «ухоженной территории». По словам актёра, ресторан отличается радушием к клиентам, там хорошо обслуживают, и он не может его не поддержать.

Москвичи активно начали защищать ресторан вместе со Станиславом Садальским. По мнению некоторых поклонников, Наталья Сергунина вмешалась потому, что получила за это определённую сумму.

Ирина Летинская