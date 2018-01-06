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От Редактора

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| | Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу

Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу

Сегодня, 09:03
Известный актёр и блогер Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу в лице Натальи Сергуниной. По его словам, глава организации не должна была вмешиваться в работу «Тифлисского Дворика», популярного московского ресторана, как сообщает HotGeo.

Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу

 

Станислав Садальский попросил подписчиков остановить «вредительницу», которая занимается уничтожением «ухоженной территории». По словам актёра, ресторан отличается радушием к клиентам, там хорошо обслуживают, и он не может его не поддержать.

Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу

 

Москвичи активно начали защищать ресторан вместе со Станиславом Садальским. По мнению некоторых поклонников, Наталья Сергунина вмешалась потому, что получила за это определённую сумму.

Ирина Летинская
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