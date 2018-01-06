Станислав Садальский раскритиковал департамент Москвы по имуществу

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РАН изучит послание далёких миров.
От Редактора
Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.
Российский актёр Станислав Садальский впервые прокомментировал работу Максима Галкина и Юлии Меньшовой в качестве ведущих «Сегодня вечером» на Первом канале.
Известный актёр Станислав Садальский оказался на втором месте по популярности среди российских блогеров, как сообщают журналисты издания HotGeo.
Известный актёр Станислав Садальский раскритиковал желание Никиты Михалкова угодить власти. Он сказал, что за поступки родителей всегда отвечают дети.