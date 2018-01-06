Бодибилдер Шпак снял на видео свой танец в обнаженном виде

Социальную сеть Instagram взорвало видео танца, которое выложил в сеть Александр Шпак, исполнив его почти в обнаженном виде.





Последнее время в социальных сетях часто появляются видео с Александром. Этот человек с «интересной» внешностью набирает много просмотров и лайков во всемирной паутине. 38-летний Александр Шпак по всему телу набил себе татуировки, сделал хирургические операции, вставив импланты в грудь и ягодицы, а еще - нарастил клыки. Многие пользователи интернета не понимают, зачем так издеваться над своим телом.В настоящее время, пока в социальных сетях между пользователями идет спор по поводу внешности Александра, тот все больше и больше набирает просмотров, пиарясь на своих особенностях