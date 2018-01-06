Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Бодибилдер Шпак снял на видео свой танец в обнаженном виде

Бодибилдер Шпак снял на видео свой танец в обнаженном виде

Сегодня, 08:41
Социальную сеть Instagram взорвало видео танца, которое выложил в сеть Александр Шпак, исполнив его почти в обнаженном виде.

Бодибилдер Шпак снял на видео свой танец в обнаженном виде


Последнее время в социальных сетях часто появляются видео с Александром. Этот человек с «интересной» внешностью набирает много просмотров и лайков во всемирной паутине. 38-летний Александр Шпак по всему телу набил себе татуировки, сделал хирургические операции, вставив импланты в грудь и ягодицы, а еще - нарастил клыки. Многие пользователи интернета не понимают, зачем так издеваться над своим телом.

В настоящее время, пока в социальных сетях между пользователями идет спор по поводу внешности Александра, тот все больше и больше набирает просмотров, пиарясь на своих особенностях
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