Модель обнажилась для фотосессии, показав известные позы звёзд

Популярная лондонская модель Ливия Метьюз в очередной раз удивила своих поклонников весьма экстраординарной фотосессией. В этот раз девушка повторила самые популярные позы, в которых звёзды фотографировались для различных журналов и частных фотосессий.

28-летняя Ливия считает, что девушки не должны стесняться своего тела вне зависимости от того, какая комплекция у их тела. По её словам, все должны принимать себя такими, какие они есть и не бояться демонстрировать своё тело окружающим. Своей фотосессией Метьюз доказала, что сама не боится демонстрировать свои пышные формы. Среди знаменитостей, которых девушка спародировала на фото, присутствуют такие известные личности, как Ким Кардашьян с её знаменитым снимком с опущенным платьем, Карал Делевинь в чёрном пиджаке в кресле, а также Кейт Мосс, Эмили Ратажовски и ряд других звёзд.

Александр Вест

Пользователи Сети весьма позитивно восприняли данные фотографии, заметив, что приятно видеть альтернативу безупречности звёзд, которые зачастую насильно лишают себя любых изъянов.