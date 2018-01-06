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| | Многодетная мать Эвелина Блёданс выходит на сцену в БДСМ-костюме

Многодетная мать Эвелина Блёданс выходит на сцену в БДСМ-костюме

Сегодня, 08:27
Эвелина Блёданс похвасталась поклонникам своим новым сценическим костюмом, который приобрела в секс-шопе, как считают поклонники.

Многодетная мать Эвелина Блёданс выходит на сцену в БДСМ-костюме

 

48-летняя актриса поделилась на своей странице в Instagram видео из-за кулис спектакля «Любовь по-итальянски». В нём женщина часто меняет наряды, что очень нравится зрителю. Очередная смена сценического костюма вызвала разносторонние отклики у фанатов, рассказывают журналисты «ВладТайм».

Чёрный кожаный короткий БДСМ-костюм и плётка заставили одних поклонников радоваться смене образа любящей эксперименты Блёданс. Тогда как другие напомнили актрисе о её возрасте и том, что она мама двоих детей. При этом сама Эвелина написала: «Понимаю, что я же мать, но я же и актриса! Женщины, будьте разными!» - призывает артистка поклонниц, которые её охотно поддержали.
Чубарова Елизавета
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