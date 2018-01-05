Поклонница Киркорова из США собирается подать на него в суд

Одна из фанаток знаменитого российского исполнителя Филиппа Киркорова, проживающая в Майаме в США, планирует подать на знаменитость в суд за нанесенное ей оскорбление. По словам поклонницы, она собиралась взять автограф, но кумир послал ее матом. После того, как он это сделал, женщина достала телефон и стала записывать все высказывания певца на диктофон. Фанатка говорит, что Киркорову стоит извиниться, так как он мужчина и не должен оскорблять представительниц женского пола.
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