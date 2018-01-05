Поклонница Киркорова из США собирается подать на него в суд

В США в штате Майами поклонница Филиппа Киркорова собирается подать на него в суд. По словам женщины, она хотела взять автограф у любимого исполнителя, а он в ответ оскорбил ее, послав матом.





Пострадавшая от такой выходки исполнителя на протяжении долгого времени была в не себя от негодования. Однако доказательств такого поступка Киркорова так и не смогла показать. Многие поклонники считают, что ничего такого на самом деле не было. Просто женщина хотела получить свою «минуту славы».

Одна из фанаток знаменитого российского исполнителя Филиппа Киркорова, проживающая в Майаме в США, планирует подать на знаменитость в суд за нанесенное ей оскорбление. По словам поклонницы, она собиралась взять автограф, но кумир послал ее матом. После того, как он это сделал, женщина достала телефон и стала записывать все высказывания певца на диктофон. Фанатка говорит, что Киркорову стоит извиниться, так как он мужчина и не должен оскорблять представительниц женского пола.