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| | Юлия Началова опозорилась опубликованным снимком

Юлия Началова опозорилась опубликованным снимком

Вчера, 23:02
В своем профиле Юлия Началова разместила новый снимок, который был сделан перед съемками одной из программ, транслируемых на канале НТВ. Однако поклонники обратили свои критические взгляды не только на саму знаменитость, но и на задний фон снимка.

Юлия Началова опозорилась опубликованным снимком

 

На фотографии знаменитость изображена в прекрасном вечернем платье серебристого цвета. На плечах Началовой красуется накидка из белоснежного меха. Некоторые поклонники незамедлительно заметили на снимке работу программы Photoshop и поспешили рассказать об этом остальным фанатам.

 

Самое первое, что бросилось в глаза подписчиков – это загадочный изгиб двери, которая находится за спиной Началовой. Это послужило предположением, что неизвестный умелец пытался сделать талию знаменитости намного стройней, чем она есть на самом деле. Именно такие замечания стали причиной того, что в большинстве комментариев были плохо завуалированные насмешки над знаменитостью.
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