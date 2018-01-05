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| | Голубкина и Ливанов проводят совместные рандеву

Голубкина и Ливанов проводят совместные рандеву

Вчера, 23:07
На совместном праздничном ужине были замечены артисты Борис Ливанов и Мария Голубкина. Звезды не говорят о характере своих отношений, но поклонники предполагают возобновление романа пары.

Голубкина и Ливанов проводят совместные рандеву

 

После того как пара артистов, Мария Голубкина и Борис Ливанов, были замечены в компании друг друга на одном из праздничных ужинов, поклонники говорят о восстановлении отношений между ними. Голубкина сообщала о романе с Ливановым еще в 2017 году, но, начатые летом отношения, были прекращены уже в августе – пара рассталась.

 

Долгое время ни Ливанов, ни Голубкина никак не обозначали причину своего расставания. Однако в эфире одной из телепередач Борис Ливанов поделился тем, что ему сложно было находить общий язык с Голубкиной, при этом сохраняя спокойствие. В их паре, по его словам, присутствовала «борьба патриархата и матриархата», их характеры прямо противоположны друг другу. Тем не менее, разные характеры артистов не помешали им провести Новый год в одной компании вместе с общими друзьями.
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