Поклонники впервые увидели сына Светлакова

Знаменитый артист Сергей Светлаков впервые показал своим поклонникам своего сына. Отметим, что до этого артист и его вторая жена Антонина Чеботарева старались не публиковать в интернете снимки своего отпрыска.

На своей странице в Instagram юморист Сергей Светлаков впервые разместил семейный снимок, на котором изображены все члены его семьи и даже его сын Иван. Это фото артист сопроводил подписью, в которой говорилось о прекрасном отдыхе на Урале. Однако называть конкретное место он не стал.Напомним, что Сергей Светлаков дважды был женат. С первой супругой Юлией артист развелся в 2012 году. По их словам, им удалось остаться друзьями. У них есть совместная дочь, которой сейчас 9 лет. Юлия не запрещает дочери общаться с отцом и его второй женой.