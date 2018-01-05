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| | Поклонники впервые увидели сына Светлакова

Поклонники впервые увидели сына Светлакова

Вчера, 22:12
Знаменитый артист Сергей Светлаков впервые показал своим поклонникам своего сына. Отметим, что до этого артист и его вторая жена Антонина Чеботарева старались не публиковать в интернете снимки своего отпрыска.

 

На своей странице в Instagram юморист Сергей Светлаков впервые разместил семейный снимок, на котором изображены все члены его семьи и даже его сын Иван. Это фото артист сопроводил подписью, в которой говорилось о прекрасном отдыхе на Урале. Однако называть конкретное место он не стал.

Напомним, что Сергей Светлаков дважды был женат. С первой супругой Юлией артист развелся в 2012 году. По их словам, им удалось остаться друзьями. У них есть совместная дочь, которой сейчас 9 лет. Юлия не запрещает дочери общаться с отцом и его второй женой.
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