Поклонники похвалили Анну Хилькевич за честность

Российская актриса Анна Хилькевич, известная широкой публике благодаря участию в съемках фильма «Универ. Новая общага», опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена с тканевой маской на лице.

Домбровский Сергей

Сейчас 31-летняя артистка находится в Дубае. Она выложила в Сеть снимок, прокомментировав его словами о том, что далеко не все пользователи догадываются, на какие ухищрения идут звезды после вечеринок и концертов. Анна Хилькевич запечатлена на фото в белом халате, с тканевой маской на лице. В одной руке она держит вилку, другую приподняла в радостном приветствии. Перед девушкой стоит поднос с едой. По словам артистки, именно так выглядят знаменитости после корпоративных мероприятий.Пользователи начали активно обсуждать данный снимок. За 12 часов публикация получила 129 тысяч отметок «Нравится». Девушки заявили, что они не рискуют показываться парням в таком виде. Один юзер пошутил словами: «Вот не пойму, кажется брови выщипала».