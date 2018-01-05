Эвелина Бледанс слишком оголилась для встречи с Дедом Морозом

Пережившая расставание с мужем, актриса Эвелина Бледанс выложила семейное фото с Нового года в Instagram. Однако, поклонники знаменитости раскритиковали слишком откровенный наряд, который звезда выбрала для встречи с Дедом Морозом.

Решившая провести Новый год в кругу семьи, Эвелина Бледанс выложила в Instagram семейное фото с сыном Семеном на фоне наряженной елки. Фолловеры обратили внимание на яркий и откровенный наряд актрисы и поспешили выразить свое критическое мнение по поводу этого.В своем Instagram-миллионнике Бледанс часто делиться с поклонниками совместными с сыном фотоснимками. На одной из последних новогодних фотографий запечатлена подготовка актрисы к праздничному семейному вечеру, на который она отправилась вместе с 5-летним сыном. Мальчик, по словам звезды, очень ждал праздник из-за встречи с Дедом Морозом – ему ребенок рассказал стих, а также получил подарки.

Многие поклонники знаменитости сочувствовали тому, что Бледанс воспитывает ребенка одна. В комментариях под публикацией звезде неоднократно советовали возобновить отношения с отцом Семена.