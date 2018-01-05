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| | Светлана Лобода показала фанатам повзрослевшую дочь Евангелину

Светлана Лобода показала фанатам повзрослевшую дочь Евангелину

Вчера, 20:55
Украинская певица Светлана Лобода редка публикуете в социальных сетях совместные снимки с дочерью. На этот раз солистка сделала исключение, она выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлена с Евангелиной.

Светлана Лобода показала фанатам повзрослевшую дочь Евангелину

 

Пользователи начали активно обсуждать публикацию. По мнению юзеров, дочь Лободы заметно выросла и повзрослела. Подписчики начали отвешивать комплименты исполнительнице и девочке. По словам многих, Евангелина похожа на свою звездную мать. Поклонники поблагодарили Светлану Лободу за хорошие песни и отличный голос. Пользователи пожелали вокалистке творческих успехов и здоровья. За один день снимок набрал более 126 тысяч отметок «Нравится».

Светлана Лобода показала фанатам повзрослевшую дочь Евангелину

 

Светлану Лободу критикуют украинские националисты за то, что она выступает с концертами в России. Они неоднократно предлагали сорвать выход на сцену этой исполнительницы в Одессе. Несмотря на угрозы вокалистка не собирается считать россиян врагами.
Домбровский Сергей
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