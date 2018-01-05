Жанна Мартиросян предложила присоединиться к клубу для худеющих

Жанна Мартиросян пригласила всех желающих в клуб для худеющих. С 9 января жена известного юмориста предлагает соблюдать диету, а до этого на всех снимках втягивать живот.

Виктория Озерова

Жанна Мартиросян в очередной раз порадовала своих подписчиков в Instagram. В новом посте жена популярного артиста предложила новый способ избавления от лишних килограмм, наеденных за праздники. Начать диету Жанна предполагает с 9 января, выбор пал на это число из-за того, что впереди еще один праздник – Рождество, и все равно все снова будут собираться за столами. Чтобы и в новогодние дни казаться стройными, Жанна предложила всем втягивать животы на фото.Пользователи оценили новую публикацию Жанны Мартиросян. Многие сообщили, что с удовольствием присоединятся к клубу худеющих.