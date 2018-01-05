Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Жанна Мартиросян предложила присоединиться к клубу для худеющих

Жанна Мартиросян предложила присоединиться к клубу для худеющих

Вчера, 20:24
Жанна Мартиросян пригласила всех желающих в клуб для худеющих. С 9 января жена известного юмориста предлагает соблюдать диету, а до этого на всех снимках втягивать живот.

 

Жанна Мартиросян в очередной раз порадовала своих подписчиков в Instagram. В новом посте жена популярного артиста предложила новый способ избавления от лишних килограмм, наеденных за праздники. Начать диету Жанна предполагает с 9 января, выбор пал на это число из-за того, что впереди еще один праздник – Рождество, и все равно все снова будут собираться за столами. Чтобы и в новогодние дни казаться стройными, Жанна предложила всем втягивать животы на фото.

Пользователи оценили новую публикацию Жанны Мартиросян. Многие сообщили, что с удовольствием присоединятся к клубу худеющих.
Виктория Озерова
Новости по теме
Гарик Мартиросян превратился в Джокера
Гарик Мартиросян превратился в Джокера

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян превратился в Джокера. Свой новый образ он продемонстрировал поклонникам в социальной сети Instagram.

Гарик Мартиросян проводит конкурс на 100 евро
Гарик Мартиросян проводит конкурс на 100 евро

Резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян проводит конкурс на 100 евро. О своих намерениях он сообщил в социальной сети Instagram.

Жанна Фриске новости: певица чувствует себя хорошо
Жанна Фриске новости: певица чувствует себя хорошо

Популярная певица Жанна Фриске надумала переехать в Лос-Анджелес для того. Чтобы окончательно справиться со своим недугом. Певица продала квартиру в Майами и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости