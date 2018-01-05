Черно показала подписчикам новогоднее поздравление от Ольги Бузовой

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно продемонстрировала своим фолловерам в Сети личную переписку с ведущей телестройки Ольгой Бузовой. Александра решила показать поклонникам, какие у нее на самом деле отношения с экс-супругой Дмитрия Тарасова.

Дарья Светозарова

Ольга поздравила Черно с Новым годом и даже призналась ей в любви. При этом ведущая реалити-шоу подчеркнула, что в наступившем году Александра обязательно найдет свое счастье. Тема счастья и романтических отношений для Саши стоит достаточно остро, ведь на данный момент кавалера на проекте у девушки нет. Иосиф Оганесян не стал хранить ей верность и начал флиртовать с другими участницами проекта. К этому еще нужно прибавить и оскорбления, которыми осыпал Черно бывший ухажер. Однако Саша не унывает, и надежды у нее самые радужные. Недавно, прислушавшись к критическим замечаниям подписчиков насчет своей полноты, Черно похудела.Скрин переписки с Бузовой Александра подписала «так приятно знать, что тебя любят». Однако подписчики не оценили важность этого фрагмента письменного диалога «домоседок» и не разделили Сашин энтузиазм. Они написали, что Бузова пишет всем «Люблю тебя», и это ничего не значит, а некоторые и вовсе заподозрили собеседниц в лесбийских наклонностях.