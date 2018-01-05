Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото

Известная на весь мир модель Ким Кардашьян показала обнажённое фото. Она легла на кровать без лифчика, а объектив камеры крупным планом заснял её ягодицы и грудь.

Вещий Олег

Кардашьян известна благодаря своим пышным формам. Поклонники обрадовались, увидев такой обнажённый снимок. Они смогли рассмотреть крупным планом грудь и ягодицы топ-модели. Снимок всего за пару минут оценили около 50 тысяч человек. Это неудивительно, ведь на страницу Кардашьян в Instagram подписано свыше 100 миллионов человек.У неё самый крупный аккаунт, но даже Ольге Бузовой удалось обогнать модель по количеству упоминаний в СМИ. Поклонники попросили Кардашьян не скрывать руками грудь, а показать её крупным планом. За подобные снимки модель берёт более 100 тысяч долларов, но кто стал заказчиком на данный момент неизвестно.