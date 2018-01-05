Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото

Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото

Вчера, 19:39
Известная на весь мир модель Ким Кардашьян показала обнажённое фото. Она легла на кровать без лифчика, а объектив камеры крупным планом заснял её ягодицы и грудь.

Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото

 

Кардашьян известна благодаря своим пышным формам. Поклонники обрадовались, увидев такой обнажённый снимок. Они смогли рассмотреть крупным планом грудь и ягодицы топ-модели. Снимок всего за пару минут оценили около 50 тысяч человек. Это неудивительно, ведь на страницу Кардашьян в Instagram подписано свыше 100 миллионов человек.

У неё самый крупный аккаунт, но даже Ольге Бузовой удалось обогнать модель по количеству упоминаний в СМИ. Поклонники попросили Кардашьян не скрывать руками грудь, а показать её крупным планом. За подобные снимки модель берёт более 100 тысяч долларов, но кто стал заказчиком на данный момент неизвестно.
Вещий Олег
Новости по теме
«Русская Кардашьян» показала свою грудь крупным планом в новом фото
«Русская Кардашьян» показала свою грудь крупным планом в новом фото

Модель Анастасия Квитко, которую многие называют «Русской Кардашьян» за пышные формы, показала свою грудь крупным планом в новом снимке. Фотографию она

У
У "русской Кардашьян" чуть не выпала грудь из лифчика во время отдыха

У «русской Кардашьян» Анастасии Квитко во время отдыха чуть не выпала грудь из лифчика. Это можно заметить по последнему снимку, который топ-модель

Ким Кардашьян шокировала поклонников, показав обнажённую грудь
Ким Кардашьян шокировала поклонников, показав обнажённую грудь

Всемирно известная модель Ким Кардашьян шокировала поклонников откровенным снимком. Она опубликовала фотографию, на которой без лифчика сидит, накрывшись тюлью.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости