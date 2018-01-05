Виктория Боня ошиблась с размером купальника

Виктория Боня снова продемонстрировала фигуру «во всей красе». На этот раз фанаты обратили внимание на слишком тесный купальник девушки, из которого ее грудь буквально рвалась наружу.

Виктория Озерова

Виктория Боня продолжает свой отдых в Дубае. Ежедневно она радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Недавно девушка начала осваивать пляжи города. Новое фото звезды пользователи оценили не только из-за красивой фигуры телеведущей, внимание поклонников привлек и купальник. Некоторые подписчики отметили, что такой наряд Виктория Боня выбрала явно не по размер, поскольку ее грудь буквально вырывается с лифа. Не обошлось и без завистливых комментариев от девушек и полных восхищения от парней.За короткое время публикация набрала почти 80 тысяч отметок «мне нравится» и около 10 тысяч комментариев. Ранее Боня удивила подписчиков странными танцами.