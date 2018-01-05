Виктория Боня ошиблась с размером купальника

Виктория Боня продолжает свой отдых в Дубае. Ежедневно она радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Недавно девушка начала осваивать пляжи города. Новое фото звезды пользователи оценили не только из-за красивой фигуры телеведущей, внимание поклонников привлек и купальник. Некоторые подписчики отметили, что такой наряд Виктория Боня выбрала явно не по размер, поскольку ее грудь буквально вырывается с лифа. Не обошлось и без завистливых комментариев от девушек и полных восхищения от парней.
За короткое время публикация набрала почти 80 тысяч отметок «мне нравится» и около 10 тысяч комментариев. Ранее Боня удивила подписчиков странными танцами.