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| | Виктория Боня ошиблась с размером купальника

Виктория Боня ошиблась с размером купальника

Вчера, 19:22
Виктория Боня снова продемонстрировала фигуру «во всей красе». На этот раз фанаты обратили внимание на слишком тесный купальник девушки, из которого ее грудь буквально рвалась наружу.

Виктория Боня ошиблась с размером купальника

 

Виктория Боня продолжает свой отдых в Дубае. Ежедневно она радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Недавно девушка начала осваивать пляжи города. Новое фото звезды пользователи оценили не только из-за красивой фигуры телеведущей, внимание поклонников привлек и купальник. Некоторые подписчики отметили, что такой наряд Виктория Боня выбрала явно не по размер, поскольку ее грудь буквально вырывается с лифа. Не обошлось и без завистливых комментариев от девушек и полных восхищения от парней.

За короткое время публикация набрала почти 80 тысяч отметок «мне нравится» и около 10 тысяч комментариев. Ранее Боня удивила подписчиков странными танцами.
Виктория Озерова
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