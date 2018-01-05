Секс-бомба Родригез из «Форсажа» выронила грудь из мини-бикини

Сексапильную красотку Мишель Родригез, которая прославилась после роли в фильме «Форсаж», недавно заметили в Мексике – актриса решила понежиться на местных пляжах. Во время очередного океанского заплыва ее «запеленговали» камеры фотоохотников, и тут случился конфуз.

Дарья Светозарова

На знаменитости было надето стильное мини-бикини в поперечную полоску. Бюстгальтер девушки не выдержал тяжести декольте, и грудь выскочила из чашечки. Папарацци сразу принялись щелкать фотоаппаратами.Ранее Мишель призналась, что собирается заканчивать свое участие в франшизе, однако озвучила условие, при котором продолжит сотрудничество. По словам актрисы, в следующей части цикла создатели должны сделать акцент на любви, или лона скажет им «прощай».В планах у Родригез съемки в кинофильме «Алита: Битва ангелов» Джеймса Кэмерона. Кроме того, актриса намерена сотрудничать с Ваэлой Дэвис во «Вдовах». Съемками этой картины будет руководить Стив Маккуин.