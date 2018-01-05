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| | Модель Мария Лиман отлично отдыхает в Таиланде

Модель Мария Лиман отлично отдыхает в Таиланде

Вчера, 18:58
Российская модель и телеведущая Мария Лиман встретила Новый год в Таиланде. Недавно девушка опубликовала в Instagram новую фотографию. Манекенщица поздравила всех поклонников с праздниками в очередной раз.

Модель Мария Лиман отлично отдыхает в Таиланде

 

На новом снимке Мария Лиман запечатлена на берегу моря. На ее голове красуется светлая шляпа с темной лентой. Модель официально заявила о том, что долго и хорошо отдыхать вредно. Девушка уже 28 декабря заметила на своем теле четыре килограмма лишнего веса, поэтому фотографироваться в купальнике не желает. Мария Лиман опять поздравила юзеров с Новым годом и поинтересовалась, все съели салаты или у некоторых они останутся целыми до девятого января.

Через 15 минут после публикации данный снимок набрал более 200 отметок «Нравится». Один из пользователей в комментарии предположил, что у Афродиты – греческой богини любви и красоты, имеется близнец, намекая на прекрасный внешний вид Марии Лиман.
Домбровский Сергей
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